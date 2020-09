Molise Cup: Asd Termoli 2016-Real Guglionesi a porte chiuse

TERMOLI. Primo impegno stagionale per la squadra giallorossa guidata da mister Lallopizzi.



Mercoledì 9 settembre alle ore 16 è in programma allo Stadio “G.Cannarsa”, la gara d’esordio della Molise Cup “Asd Termoli 2016-Real Guglionesi”. Si tratta del primo impegno stagionale per i ragazzi della squadra termolese, affidata per questa stagione, alla conduzione tecnica di Nicola Lallopizzi. La partita sarà a porte chiuse.