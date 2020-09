Scuola: a San Giuliano di Puglia orari differenziati per tutti gli studenti

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Orari differenziati nella scuola di San Giuliano di Puglia a causa dell'emergenza sanitaria in corso da coronavirus. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Ferrante.

Per la scuola dell'infanzia, dal 14 settembre al 31 ottobre prossimo la campanella suona alle 9.10 per i bimbi di 3 anni, alle 8.50 per i piccoli di 4 e 5 anni dal lunedì al venerdì.



Per la Primaria, invece, dal 14 settembre al 5 giugno 2021 l'ingresso dal lunedì al sabato è alle 8.35 per la prima e seconda elementare con uscita alle 13.35; per gli alunni dalla terza alla quinta elementare l'arrivo è alle 8.20 e il rientro a casa alle 13.25.



Per gli allievi della secondaria di primo grado: le classi di prima e seconda media entrano alle 8.10 con uscita alle 13.15 mentre gli studenti della terza media inferiore arrivano in aula alle 8.05 ed escono alle 13.15. (Fonte Ansa.it)