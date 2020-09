POZZILLI. Sono quattro giorni che un incendio sta letteralmente distruggendo la montagna che sovrasta Pozzilli. Sono quattro giorni che con l’aiuto dei canadair questo incendio viene spento e, ogni volta, riprende vigore con più forza spostandosi sempre più a valle. Stamattina, con la complicità del vento, la situazione si è ulteriormente aggravata con l’avvicinarsi delle fiamme ad alcune case fuori dal centro abitato di Pozzilli. E mentre mezzi e uomini continuano a spegnere le fiamme con l’aiuto di numerosi volontari e con l’arrivo dei canadair, è di pochi minuti fa la notizia che il Sindaco di Pozzilli, Stefania Passarelli, ha emanato l’ordinanza di evacuazione per 25 abitazioni lambite dalle fiamme o comunque pericolosamente vicine all’incendio boschivo. Incendio per il quale è stata denunciata una persona del posto che, in via del tutto accidentale, ha dato vita a uno degli incendi peggiori degli ultimi anni.

Il sindaco Passarelli ha affidato ai social questo messaggio “Le fiamme imperversano....

Dopo tre giorni di fiamme e spegnimento stamattina siamo punto e a capo.

Un incendio che sta danneggiando la bellezza del nostro paese con enorme paura e preoccupazione per i cittadini e le loro abitazioni.

Mi viene da chiedere perché non si riesca a spegnere un incendio.

Se non pensiamo ad una bonifica post incendio con il personale a terra sarà difficile combattere il fuoco.

Chiediamo un intervento urgente è risolutivo, le fiamme si stanno avvicinando sempre più alle case nel centro urbano”.

Sempre sulla sua pagina Facebook il preoccupante video che dimostra la situazione di imminente pericolo.