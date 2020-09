"La decisione in Francia di ridurre la quarantena è una scelta su cui riflettere"

ROMA. “Siamo vicini alla famiglia” queste le parole della deputata di Italia Viva Giuseppina Occhionero pronunciate in aula della Camera dei Deputati per ricordare il giovane Willy Monteiro Duarte ucciso a Colleferro.

Ma la deputata molisana si è espressa anche su altro. "La decisione della Francia di ridurre da 14 a 7 i giorni di quarantena rappresenta una scelta su cui riflettere e decidere in tempi rapidi. Alla luce dell'intenzione del ministero della Salute di valutarla anche per il nostro Paese, sarebbe opportuno convocare al più presto una riunione ad hoc del Comitato tecnico scientifico, per verificare se non sia percorribile adottare subito una misura del genere anche in Italia". Lo scrive su facebook la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero. "Con l'aumento dei contagi previsto per le prossime settimane, per la riapertura delle scuole, una misura del genere sarebbe certamente utile ad evitare un nuovo blocco delle attività produttive, come ha detto anche il direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, sostenendo che la maggioranza delle persone manifesta sintomi in 4-5 giorni. Una quarantena più corta semplificherebbe la vita dei cittadini, se gli scienziati confermeranno che non ci sono rischi", aggiunge.