CAMPOBASSO. Continua la votazione al censimento dei Luoghi del Cuore Fai dove è candidato anche il Museo dei Misteri di Campobasso e ad invitare al voto c'è la voce più famosa di tutto il calcio minuto per minuto. Il giornalista Riccardo Cucchi, molto legato a Campobasso e ai sui Misteri ha realizzato un video messaggio per far votare il Museo che custodisce gli Ingegni del Di Zinno e a farli conoscere a tutta l'Italia e al Mondo intero. Un grazie di Cuore a Riccardo Cucchi con l'invito a venire a Campobasso il 6 giugno 2021 nel giorno del Corpus Domini ed un invito a tutti i campobassani e amanti della più antica tradizione della città, a votare il Museo dei Misteri a I luoghi del Cuore FAI cliccando sul link che segue: https://www.fondoambiente.it/luoghi/museo-dei-misteri-campobasso-molise?ldc o a recarsi al Museo a firmare sui moduli cartacei.