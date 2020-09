Food Awards 2020, il “Trighetto” targato La Molisana premiato per il miglior packaging

PARMA. Trighetto premiato a Parma ai Food Awards 2020 come miglior packaging. Lo spaghetto triangolare La Molisana ha vinto l’ambito premio nella categoria Pasta e Riso. Organizzati da Tespi Mediagroupi Food Awards 2020 sono un premio B2B pensato per sottolineare l’impegno delle aziende nel settore alimentare che si sono distinte nell’ideazione e realizzazione di attività di marketing e comunicazione nel 2019. Sei in tutto i settori presi in considerazione: salumi, formaggi, carni, pasta/riso, dolci e salati. La giuria, presieduta quest’anno da Maura Latini, amministratore delegato di Coop Italia, era formata da buyer di GD e DO, normal trade e operatori del settore. “Soddisfatti di questo bel riconoscimento – afferma Rossella Ferro, direttore marketing La Molisana – Puntiamo sull’italianità della filiera, su ricettazioni alternative e salutistiche, sulla ricerca di forme innovative. Dallo Spaghetto Quadrato in poi la nostra mission è stata rivitalizzare lo scaffale con nuove idee che rendano un prodotto classico come la pasta sempre giovane e di tendenza. Una pasta italiana 100%, dalla materia prima proveniente dalle regioni del centro-sud d’Italia, al design delle forme e del packaging che è il risultato di un gusto tutto italiano. Così è nato Trighetto”.

La premiazione dei giorni scorsi a Parma è stata preceduta da un incontro, in presenza per la prima volta dopo il lockdown,di tutti i rappresentanti,dall’industria alimentare alla distribuzione, dall’agricoltura alle istituzioni per studiare insieme una strategia per la ripartenza della filiera agro-alimentare progettando il rilancio dei consumi e dell’export made in Italy. Cibus Forum ha quindi offerto un’occasione di incontro agli operatori del settore per intercettare le esigenze e avviare un dialogo per strutturare al meglio i prossimipassi.