Da ieri 14 morti e 1.434 nuovi contagiati in Italia

ROMA. E' di 14 morti e 1.434 nuovi contagiati il bilancio delle ultime ore sul fronte Coronavirus, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. I numeri sono in aumento rispetto a ieri, quando si erano registrate 10 vittime e 1.370 positivi in più. In leggero aumento i tamponi: quasi 96mila contro 92mila.