«Il Governo acceleri sulla riduzione della quarantena»

ROMA. "Dopo l'apertura del ministro Speranza all'ipotesi di accorciare la quarantena da 14 a 7 giorni, come sta facendo la Francia e come abbiamo chiesto di valutare noi di Italia Viva anche con il nostro leader Matteo Renzi, è opportuno che il Governo acceleri e chieda che il Comitato tecnico scientifico convochi in tempi rapidi una riunione per valutare in termini scientifici la questione".

Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero. "In queste ore molti scienziati - prosegue Occhionero - stanno chiedendo di rivedere i tempi delle quarantene, per sintomatici e asintomatici, e anche per chi è solo venuto in contatto con loro. Occorre farci trovare preparati per la ripresa delle attività scolastiche, per evitare che persone sane e senza sintomi si trovino per tempi troppo lunghi in una situazione di sostanziale reclusione domiciliare".