PETACCIATO. Settembre si veste di cultura a Petacciato, con 5 serate dedicate alla musica, alla storia e alla poesia.

Ospiti della rassegna, la giovane poetessa petacciatese Sara Bruscino, che presenterà il suo libro "Spuntano Fiori dalla testa", il 12 settembre; lo scrittore agnonese Andrea Cacciavillani, il 18 settembre, con il suo spettacolo di musica e poesia "Bukowski Vs Neruda"; il 20 settembre si parlerà di storia, con Nicola Mastronardi e Vittorio Sabelli in "I Sanniti e i Misteri della tavola osca"; Mina Mazzini tribute band il 24 settembre e, per concludere, il libro "Bukowski don't try" dello scrittore Alessio Romano il 27 settembre.

Tutti gli eventi saranno realizzati nel pieno rispetto della normativa vigente sul contenimento del virus Covid - 19, pertanto è obbligatorio l'uso della mascherina.