ROMA. "Il Governo tuteli la concorrenza sui treni ad alta velocità. Le notizie secondo cui Italo starebbe valutando da novembre lo stop di tutti i treni è molto preoccupante, non c'è solo il rischio di perdere i posti di lavoro di un'azienda in utile fino a prima del Lockdown, ma si rischia anche di tornare al monopolio di Trenitalia sulle tratte dell'alta velocità, con un pesantissimo danno per i passeggeri". Lo scrive su facebook la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero.

"Già in queste settimane si è assistito ad un forte aumento dei prezzi visti i vincoli di riempimento dei treni, se Italo dovesse chiudere le tariffe salirebbero ancora di più per l'assenza di concorrenza. Uno scenario che il Governo deve scongiurare in ogni modo, anche perchè non si comprenderebbe come mai vengano messi miliardi per rinazionalizzare Alitalia e poi non si tuteli il mercato sul settore ferroviario", aggiunge.