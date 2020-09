Fabbrica del Nuoto: open week venerdì e sabato a Termoli

TERMOLI. La Fabbrica del Nuoto ha riavviato le attività per la stagione 2020-21. Per agevolare l’orientamento degli utenti rispetto l’ampia offerta sportiva è stato organizzato un Open Week per i giorni 11 e 12 Settembre. Il primo giorno sarà dedicato a quanti, grandi e piccini, desiderano cimentarsi in una delle discipline: nuoto, pallanuoto, sincronizzato, salvamento, boot camp, spinning, acquafitness.

Durante tali sessioni saranno anche esposte tutte le nuove regole e prescrizioni necessarie per poter accedere e frequentare la piscina in sicurezza. Il sabato mattina invece, sotto la sigla “spogliatoi aperti”, sarà dedicato esclusivamente a questo tema per tutti coloro che volessero approfondire la tematica della sicurezza ed essere informati circa le misure cautelari adottate. Tutto il personale della Fabbrica del Nuoto ha effettuato test sierologico Covid -19 e vi aspetta numerosi. Prenotazione obbligatoria.