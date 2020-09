TERMOLI. Nel tardo pomeriggio di sabato 12 settembre, nella bellissima location della "Villa Inclinata" di Termoli, sede dell'Associazione Cantieri Creativi, presidente l'artista termolese Antonietta Aida Caruso, Oscar De Lena e Maria Teresa Antonarelli, come referenti della nostra regione, presenteranno i componenti della "Squadra del Molise e dell'Albania" che il 3 ottobre prossimo riceveranno, a Bucchianico (CH), il Premio Adriatico. Questo premio, giunto alla seconda edizione, è indetto dall'Associazione "Iridestinazionearte" con sede a Francavilla a Mare, presidente il professore e critico d'arte Massimo Pasqualone. Il premio è un riconoscimento a personalità di tutte le regioni che si affacciano sul Mare Adriatico e che si sono distinte per il loro impegno in tredici diverse categorie.

Per il Molise i prescelti per questa edizione 2020 che riceveranno il "Premio Adriatico 2020" sono:

Arte - Antonietta Aida Caruso - Guardialfiera

Giornalismo – Valentina Fauzia -Termoli

Imprenditoria - Domenico Guidotti - Termoli

Memoria – Durante Antonarelli - Lupara

Musica - Monica Leone - Campobasso

Narrativa - Antonio Sisto - Guglionesi

Poesia - Nicola Palladino - Termoli

Politica - Michele Petraroia - Campobasso

Saggistica - Franco Minni - Termoli

Scuola - Fernanda Pugliese - Montecilfone

Sociale - Loris Fiore e Raffaella Cosenza - San Giacomo degli Schiavoni

Sport - Martina Lonati - Guglionesi

Teatro – Maria Carmela Mugnano - Termoli

ALBANIA

Arte - Nik Metani - Durazzo

Teatro - Borana Qirjazi - Tirana

Il principale obiettivo di questo premio è la creazione di una rete nazionale ed internazionale di artisti e scrittori, che contribuiscono con le loro opere ed esposizioni a diffondere il vero significato dell’arte attraverso mostre in varie parti del mondo, premi letterari e presentazioni di libri.

Parteciperà alla manifestazione il Presidente dell'Associazione "Iridestinazionearte" Massimo Pasqualone che, dopo il suo arrivo a Termoli, sarà accompagnato dal presidente dell'Archeoclub locale Oscar De Lena, prima in visita al Borgo vecchio della nostra città di Termoli e poi a Villa Inclinata dove gli saranno presentati tutti i candidati al Premio Adriatico.