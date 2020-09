Verso il referendum, ritorna il gazebo informativo del Movimento 5 Stelle

TERMOLI. Oggi, per spiegarvi le ragioni del SÌ al referendum costituzionale che si terrà domenica 20 e lunedì 21 settembre, presso il nostro gazebo informativo, saranno presenti i portavoce comunali Ippazio Stamerra, Antonio Bovio e Daniela Decaro, oltre agli attivisti del MoVimento 5 Stelle Termoli. L’appuntamento è per le ore 18 in via Adriatica.