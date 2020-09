Il suo sorriso non si spegnerà mai, addio don Carlos

TERMOLI. In città lo ricorderanno come don Carlos, per via dell'attività di ristorazione spagnola che aveva avuto per alcuni anni sul Terzo Corso.

A 78 anni Carlo Polcini è salito in cielo la scorsa notte all'ospedale Poliambulanza di Brescia. Un abbraccio a Dacia e Janine dalle famiglie Bracone, Gagliardi e da tutti coloro che lo ricordano con affetto e allegria. I funerali avranno luogo martedì mattina, alle 10, a Calcinato, in provincia di Brescia.

Lo ricorderemo sempre per il sorriso e l'allegria che mai ha smarrito in tutta la sua esistenza.