ACQUAVIVA COLLECROCE. Pellegrinaggio speciale tra Acquaviva Collecroce-San Michele Arcangelo.

Un sentito ringraziamento, da parte del Comitato feste, al sindaco di Acquaviva Collecroce, Francesco Trolio, e al vicesindaco, Antonietta Maddaloni, che nella giornata dell'11 settembre 2020 si sono recati in pellegrinaggio alla grotta di San Michele di Monte Sant'Angelo (Foggia) affidando l'intera comunità alla protezione di San Michele. In questo anno particolare, non potendo organizzare il pellegrinaggio tradizionale mai interrotto, di tutto il paese, per via della pandemia in corso, l'amministrazione comunale ha voluto comunque mantenere questo legame secolare con l'Arcangelo Michele, che il popolo di consueto rinnova nei giorni che precedono la festa patronale.