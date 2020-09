TERMOLI. Parrocchia Gesù Crocifisso di Termoli, festa dell'esaltazione della Croce e di Maria Addolorata.

La parrocchia Gesù Crocifisso di Termoli organizza la festa dell'esaltazione della Croce e di Maria Addolorata nelle giornate del 14 e del 15 settembre 2020. Di seguito il programma con il Triduo in corso iniziato l'11 settembre. Nei giorni scorsi santa messa celebrata da padre Angelo Castelli e da don Giuseppe Caserio, a seguire l'adorazione eucaristica. Domenica 13 settembre, alle 18.30, santa messa celebrata da don Michele Di Leo e, a seguire, l'adorazione eucaristica.

Lunedì 14 settembre (Esaltazione della Croce) alle 18.30 celebrazione eucaristica presieduta da padre Enzo Ronzitti. Martedì 15 settembre 2020 (festa di Maria Addolorata) alle 18.30 celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, S.E. Mons. Gianfranco De Luca

In rispetto delle prescrizioni per l'emergenza sanitaria non si svolgerà la processione della Madonna e non ci sarà festa esterna. La chiesa rimarrà aperta per la preghiera.

Preghiera di san Bernardo per il nome di Maria

Chiunque tu sia,

che nel flusso di questo tempo ti accorgi che,

più che camminare sulla terra,

stai come ondeggiando tra burrasche e tempeste,

non distogliere gli occhi dallo splendore di questa stella,

se non vuoi essere sopraffatto dalla burrasca!

Se sei sbattuto dalle onde della superbia,

dell’ambizione, della calunnia, della gelosia,

guarda la stella, invoca Maria.

Se l’ira o l’avarizia, o le lusinghe della carne

hanno scosso la navicella del tuo animo, guarda Maria.

Se turbato dalla enormità dei peccati,

se confuso per l’indegnità della coscienza,

cominci ad essere inghiottito dal baratro della tristezza

e dall’abisso della disperazione, pensa a Maria.

Non si allontani dalla tua bocca e dal tuo cuore,

e per ottenere l’aiuto della sua preghiera,

non dimenticare l’esempio della sua vita.

Seguendo lei non puoi smarrirti,

pregando lei non puoi disperare.

Se lei ti sorregge non cadi,

se lei ti protegge non cedi alla paura,

se lei ti è propizia raggiungi la mèta.

San Bernardo da Chiaravalle