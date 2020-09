Contagi in paese, sindaco rinvia di 8 giorni l'apertura delle scuole

GAMBATESA. In seguito ai 2 casi di contagio riscontrati giovedì 10 settembre a Gambatesa il sindaco, Carmelina Genovese, ha disposto con ordinanza il rinvio dell'apertura delle scuole a martedì 22 settembre.

Le motivazioni di questo slittamento nell'apertura dell'anno scolastico sono spiegate in maniera chiara nel provvedimento del primo cittadino. Nei contatti dei 2 casi positivi riscontrati in paese ci sono anche bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e la primaria, posti in isolamento fiduciario, in attesa della conclusione delle indagini epidemiologiche da parte di Asrem. Per questo motivo, onde evitare la possibile espansione del virus in ambito scolastico e, comunque, a scopo precauzionale, il sindaco ha deciso di emanare tale ordinanza.