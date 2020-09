Scuola, l’augurio del sindaco di Petacciato Di Pardo: «Supereremo anche questa»

PETACCIATO. Il primo cittadino Roberto Di Pardo ha voluto inviare un messaggio ricco di speranza e forza a tutti gli studenti, ai genitori ed al personale scolastico che si apprestano a tornare tra i banchi di scuola.

«Prima campanella per i nostri ragazzi dopo mesi davvero particolari e anomali: per la prima volta nella storia, causa la pandemia che purtroppo stiamo ancora vivendo, le lezioni in presenza sono state sospese ed è stata attivata la didattica a distanza che non ha interrotto il loro percorso di studio, di crescita, di apprendimento ma di certo ha posto i nostri studenti di fronte ad un modo diverso di fare scuola privandoli del contatto con gli insegnanti, con il compagno di banco, con gli amici di tutti i giorni, dell’adrenalina prima di un compito o di una interrogazione, dello stare assieme e di sentirsi parte di una comunità.

Ma domani si riparte con 1000 precauzioni, attenzioni e anche preoccupazione!

Sarà un anno scolastico davvero particolare per tutti: studenti, famiglie, insegnanti e personale ata.

A tutti un forte augurio di un buon anno scolastico da svolgere fino in fondo in presenza, rispettando le regole impartite dal governo e utilizzando tutto il buon senso necessario!

Con le dovute attenzioni supereremo anche questa perché siamo un popolo meraviglioso e, quello della scuola, lo è ancor di più!»