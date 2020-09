Cinghiali a spasso in via delle Viole a pochi metri dalle case

TERMOLI. Passeggia di domenica pomeriggio col cane di proprietà nei pressi della sua abitazione, quando in via delle Viole scorge un branco di cinghiali, a poca distanza dalle abitazioni. Il vallone che separa il quartiere di Colle Macchiuzzo dalla zona di San Pietro è chiaramente un habitat molto accogliente, sarà il caso di correre ai ripari, per evitare pericolose incursioni e la proliferazione degli ungulati? Ormai si aggirano a pochi metri dalle zone residenziali.