Montecilfone, dal sindaco Manes "in bocca al lupo" all'intero mondo scolastico

MONTECILFONE. Accantonati per qualche ora i problemi su acqua e post sisma, peraltro legati tra loro. Il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes è intervenuto sull’anno scolastico al via lunedì. «Eccoci ai nastri di partenza per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020/21. Il primo giorno di scuola è un giorno importante, perché unisce, fortifica, regala tante emozioni. Certo questo, sarà un po' per tutti un anno particolare, dopo un periodo difficile in cui la scuola ha sperimentato la Dad, ora è finalmente il tempo di tornare alle attività scolastiche in presenza. Rispettando rigorosamente le norme di cautela e profilassi che il perdurare della diffusione del Covid-19 impone.

L'Amministrazione ha strettamente collaborato con la scuola, provvedendo alla ritinteggiatura, alla sanificazione e alla messa in sicurezza secondo le norme Covid impongono. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio per permettere a tutti i nostri alunni di ogni ordine e grado ai docenti al personale Ata un rientro in sicurezza. Ora, però, chiediamo a voi genitori e alunni la massima collaborazione nel massimo rispetto delle regole. Lo so bene che non sarà cosa semplice, ma io ho fiducia in voi. Ed è per questo, che fin da ora vi ringrazio.

Ringrazio il personale docente e Ata per la collaborazione data e che daranno per tutelare la salute di tutti. La Scuola È Un Bene Comune e voi, tutti i giorni, prima con la Dad e ora in presenza aiuterete i nostri alunni ad arricchire la loro cultura oltre ad essere (mai come ora) il loro sostegno psicologico ed emotivo. Ringrazio la dirigente scolastica Giovanna Lattanzi, da subito pronta a collaborare con l 'Amministrazione affinché, Istruzione e Scuola divenissero un organo unico per il bene di tutti. Un ringraziamento ai miei collaboratori sempre a disposizione dei cittadini tutti. Concludo con l' augurio sincero a tutti gli studenti, gli insegnanti, personale docente, Ata e tutto il personale scolastico di un buon anno scolastico! Ora è tempo di ricominciare non tralasciando tre regole fondamentali: mascherina, distanziamento, igiene delle mani. Insieme con responsabilità e collaborazione ne usciremo vincitori», il messaggio a nome dell’amministrazione comunale.