​Il giro del Molise in 30 ore: il primo evento di ultracycling in regione

CAMPOBASSO. Il 15 settembre avrà luogo il primo evento di ultracycling in Molise: l’atleta molisano Davide Mancini partirà alle 7:30 da Miranda con la sua bike, una VanRysel 920CF, per circa 30 ore di pedalata, in modalità self-supported, ossia senza assistenza al seguito, e senza pausa. Sebbene infatti negli ultimi anni la nostra regione sia stata percorsa da cicloturisti, l’ultracycling non era mai stato praticato prima d’ora, almeno non con lo scopo di ‘circumnavigarla’. Il cicloturismo o ultracycling è una nuova frontiera del ciclismo basato sulla percorrenza di grandi distanze, della durata minima di 24 ore.



Saranno circa 500 i km percorsi, con 8.800 metri di dislivello, come sottolinea lo stesso Mancini, che partendo da Miranda attraverserà il Valico del Macerone per poi proseguire verso Fornelli, Pozzilli, Venafro, quindi Sepino, Bojano, trovandosi in nottata lungo la costa (Montenero di Bisaccia, Termoli) e risalendo poi la Trignina. Nella mattinata del 16 settembre toccherà i paesi dell’Alto Molise (Agnone, Capracotta, Pietrabbondante) per poi fare ritorno a Miranda in serata. Il percorso è visibile qui: https://ridewithgps.com/ routes/32063184?privacy_code= rZh7VBcvlebXtEfY

Il ciclista molisano si dice entusiasta dell’evento da lui stesso promosso: « Il Molise è una terra ricca che merita di essere pedalata. Programmando quest’impresa mi sento come un esploratore, un primo navigatore, essendo di fatto il primo atleta molisano a tentare un’impresa simile, oltre che più giovane». Dunque un’impresa sportiva che intende però anche promuovere un territorio per troppo tempo dimenticato. Per questo ha infatti ricevuto il patrocinio della Regione Molise, nell’ambito del progetto ‘Turismo è cultura’, volto alla valorizzazione e promozione culturale e turistica del territorio molisano.

L’evento è inoltre sponsorizzato da Decathlon Settecamini e prende spunto dal Giro d’Italia No Stop ideato da Luca Masini, una pedalata di circa 4000 km e 55.000 metri di dislivello che ha percorso l’intera penisola.

CHI È DAVIDE MANCINI

Davide Mancini, classe ’95, di origini mirandesi, si appassiona al ciclismo per gioco, seguendo la passione di un suo compagno di studi. Entra quindi nel professionismo, collaborando per anni con il Gruppo Ciclistico Pentria di Isernia e poi con l’AS Roma. Attualmente pratica questo sport a livello semi-professionistico, collaborando con Decathlon Settecamini, che fa da sponsor tecnico nelle varie esperienze.

Quest’anno ha partecipato a diverse manifestazioni, tra cui Roma-Monte Livata-Monte Terminillo e, recentemente, Roma-Bellagio per circa 770 km in 44h.