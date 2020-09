TERMOLI-PRATOLA PELIGNA. Tutelare e far scoprire le bellezze e le virtù del Medioevo: sono questi i due cardini principali che legano le due associazioni, geograficamente lontane, di Ordo Cavalieri Termole (di Termoli) e Rievoca di Pratola Peligna in provincia de L’Aquila. Unite dallo spirito comunitario di voler trasmettere il fascino medievale, le due associazioni si sono incontrate lo scorso 12 settembre in territorio abruzzese, in occasione di un convegno dal sapore d’altri tempi.

Tra l’andirivieni dei cavalieri, i cui abiti ricalcano nei minimi dettagli i particolari del Medioevo, il tintinnare di scudi e spade e il parlare nobile, i presidenti Flavio Mariani (Associazione Rievoca) ed Antonio Sciarretta (Ordo Cavalieri Termole), assieme al sindaco di Pratola l’avvocato Antonella Di Ninno, hanno siglato il patto di gemellaggio fra le due associazioni.

Una firma importante, quella di sabato, che consentirà di gettare le basi per futuri e cospicue collaborazioni tra le due città, al fine di tutelare e promuovere non solo il Medioevo, ma le bellezze architettoniche e naturalistiche dei rispettivi patrimoni, sotto il segno della storia.