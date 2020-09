Cadono tegole e calcinacci, paura in via Maratona: l’intervento dei Vigili del Fuoco

TERMOLI. Intervento urgente dei Vigili del Fuoco, ma è già successo altre volte, in una palazzina di via Maratona per caduta dal tetto di tegole e calcinacci. Alcuni residenti lamentano il fatto su ritardi dei lavori di restauro ,perché così facendo si rischia alla fine qualche volta invece di cadere sul selciato, le pietre possono malauguratamente cadere sulle teste delle persone con conseguenze che potrebbero risultare tragiche.