Chat “sicure” per lo scambio degli stupefacenti, Carabinieri arrestano spacciatore

CAMPOBASSO. Ancora un colpo inferto al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Proprio stamani infatti i militari della locale Stazione Carabinieri, coadiuvati da altri del Nucleo Operativo di Compagnia e dalle unità cinofile del Nucleo di Chieti, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Campobasso su richiesta di questa Procura, nei confronti di un soggetto resosi responsabile di molteplici condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di varia tipologia a numerosi tossicodipendenti.

I militari operanti, attraverso approfondite attività investigative, hanno accertato che presso l’abitazione dell’arrestato era stata organizzata una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti, con il ricorso a chat informatiche con cancellazione automatica dei messaggi. Con tali modalità venivano ordinate le dosi, fissato il prezzo di acquisto, nonché stabilito il momento dello scambio; in tal modo, i “clienti” venivano distribuiti nell’arco della giornata (destando meno sospetti) senza far ricorso a contatti telefonici. I diversi acquirenti identificati sono stati segnalati alla competente Prefettura per le conseguenti sanzioni amministrative applicabili.

Nel corso delle indagini, venivano sequestrate diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina, materiale per la preparazione delle sostanze ed un’apprezzabile somma di denaro provento delle illecite cessioni. Nel corso dell’operazione, i Carabinieri impiegavano anche unità cinofila specializzata nella ricerca delle sostanze stupefacenti.

L’attività investigativa così svolta, si inserisce nel contesto delle linee di intervento che la locale Procura della Repubblica ha promosso al fine di contrastare la diffusione e lo spaccio delle sostanze stupefacenti, fattore di moltiplicazione di condotte delittuose e motivo di attrazione della criminalità organizzata sul territorio molisano.