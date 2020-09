SIVIGLIA. Sabato 12 settembre MoliseFood è sbarcato in Spagna. I prodotti molisani sono finalmente acquistabili presso il punto vendita di Tomares (Siviglia) in Andalusia, Italianeria by Molisefood. Caciocavalli, salsicce, pampanella, olive, pane, formaggi e latte molisano, confetture, salsa, olio extravergine d’oliva ecc.. sono da ora disponibili anche per il mercato spagnolo, oltre per quello italiano.Un grande ed importante traguardo raggiunto a meno di un anno dall’ apertura (19 novembre 2019).Uno straordinario successo dei prodotti tipici molisani che hanno fatto della qualità il loro punto di forza. Forza che deriva dal lavoro dei tanti imprenditori regionali che, hanno creduto e investito nel progetto MoliseFood, sono riusciti a coniugare il lavoro d’azienda e la commercializzazione del prodotto attraverso il marchio MoliseFood.

A soli 10 mesi dall'inizio del progetto, nonostante lo scoppio mondiale della pandemia da coronavirus, sono stati allestiti e aperti ben quattro punti vendita (a Roma sono in via di ultimazione i lavori del nuovo punto vendita di via La Goletta 1, nel Mercato Trionfale) con un quinto in arrivo, nel prossimo mese di ottobre,sempre a Roma, in zona Boccea, e tre nuove sedi in trattativa franchising.

“Un modo moderno di spiegare ai nostri clienti quanto l' educazione alimentare è importante e ottima per la salute - questo è quello che abbiamo abituato a fare ai nostri addetti nei punti vendita” afferma il category manager di Molisefood, Gabriele Di Nucci. Una clientela, sia nuova che fidelizzata, che si ritrova nella gestione trasversale dei punti vendita Molisefood: clienti che apprezzano la selezione dei produttori e sono attenti, e innamorati, dell'alta qualità delle materie prime e dei prodotti molisani.

Molisefood non è un negozio né una catena di negozi; Molisefood è una filosofia alimentare che si replica e ripete oltre qualsiasi confine territoriale, nazionale o continentale. A breve, tutti i prodotti selezionati, saranno targati Molisefood e selezionati per Molisefood.

La consapevolezza di mangiare prodotti naturali e 100% italiani e molisani, dove il controllo è assoluto e superiore rispetto ai prodotti di importazione dei Paesi dell’ est europeo e dell’estremo oriente, unita allalungimiranza del management ha saputo trovare sin da subito il giusto compromesso di stabilità al progetto, mantenendo uniti il top dei prodotti Molisani assieme a quelli più commerciali, garantendo una qualità di acquisto a tutto tondo e, conseguentemente, la possibilità a tutti di spaziare dalla spesa per la dispensa alla chicca per la cena In con gli amici.

Fatto questo che garantiràprestissimo delle novità di internazionalizzazione ancora più invasive della già apertura in Spagna seguita dal presidente della fondazione Quid Novi Mauro Bonello - che si occuperà dello sviluppo commerciale nei paesi Ispanici - guardando sempre più con attenzione il mercato Canadese e Americano, con una sede di distribuzione e punto vendita non oltre il marzo 2021, Covid permettendo.

“Ci riteniamo soddisfatti ed in grado di affermare che mantenendo un profilo basso, raggruppando imprenditori seri e capaci, parlando poco e facendo fatti, i risultati arrivano da soli evidenti e prepotentemente efficaci. Ora che la pandemia è sotto controllo, accelereremo ancora per portare all'enfasi il progetto ed avere un negozio Molisefood in ogni città italiana entro 36 mesi, tra negozi diretti, franchising ed accordi con iperstore già esistenti”. Ad affermarlo è Francesco Caterina, già vicepresidente della fondazione Quid Novi che supporta e sponsorizza il progetto dal suo inizio.