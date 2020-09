CAMPOBASSO. Partito in punta di piedi, tra la paura di tornare alla normalità e l'incognita di come la pandemia da Covid-19 si sarebbe evoluta, ma LaChami al Campus è riuscito a convincere. La formula vincente? Seguire tutte le prescrizioni sanitarie imposte e far divertire i più piccoli. Dodici settimane di attività sportive e ludico ricreative ideate dallo staff della Scuola Calcio Élite Chaminade Campobasso e dalla Ludoteca Magicabula, che hanno impegnato bambini e ragazzi per tutta l‘estate (con la sola eccezione del Ferragosto). Il coordinatore del campus Antonello Pascale ha traccia un bilancio estremamente positivo:

"Il campus estivo è stato una scommessa. Abbiamo adattato il nostro lavoro all'emergenza sanitaria, che è ancora in corso, i bambini si sono divertiti ed i genitori si sono mostrati contenti. Sono soddisfatto, Chaminade e Magicabula si è dimostrato un binomio vincente". È stata un'estate caratterizzata dall'entusiasmo dei tanti operatori che si sono impegnati nell'organizzare le attività e rendere l'estate 2020 "normale". Protagonisti per la Chaminade Campobasso il tecnico Siro D'Alessandro e l'istruttrice Antonia Vitulli. Gli animatori della Ludoteca Magicabula: Kristian Gatto, Valerio Barone, Francesca e Martina Cosco, Aurora Bibbò, Ludovica Di Tota, Davide Trappa e Giulia Palladino. Senza dimenticare il prezioso contributo del responsabile della Struttura Sportiva Sturzo Luca Ialicicco. Antonello Pascala ha elogiato il suo staff".

È stata un’esperienza più che positiva per tutti. Siamo riusciti a costruire un gruppo di lavoro affiatato. Le famiglie hanno apprezzato il nostro impegno e si sono fidati di noi, cosa non facile visto il momento che stiamo vivendo. Quindi, ai bambini e alle loro famiglie va il nostro grazie". Venerdì scorso è terminata ufficialmente l'estate, ma non "LaChami al campus". Gli istruttori hanno salutato tutti con un arrivederci perché in agenda ci sono ancora due appuntamenti, da venerdì a domenica (18-20 settembre) e il week end successivo ( 26-27 settembre) a Campolieto prosegue LaChami al Campus con giochi, animazione, gonfiabili, sport e tanto divertimento.