TERMOLI. La prima partita di campionato di Eccellenza vedrà impegnato il Calcio Termoli 1920 domenica 20 alle 15 al Cannarsa contro il Ala Fidelis di Alfedena. L'ingresso 5 euro tutti con il pieno rispetto delle normative, secondo le regole anticovid: si entrerà uno alla volta, dietro misurazione della temperatura, con obbligo di mascherina e distanziamento di 1.50 metri. Sia per i tifosi locali che per quelli ospiti. Come potete notare dalla foto la distanza da un tifoso sull'altro è segnata da un punto rosso.