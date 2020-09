CAMPOBASSO. Al via i lavori di manutenzione biennale per la verniciatura dei piedritti delle gallerie lungo le statali di competenza Anas.

I lavori verranno svolti in orario notturno, dalle 22 alle 6 e in prossimità dell’area di cantiere saranno istituiti restringimenti e sensi unici alternati al fine di garantire la sicurezza sia per gli operai a lavoro che per l’utenza in transito lungo le statali. I lavori che saranno completati entro il 10 ottobre andranno ad interessare i seguenti tratti:

SS 212 Della Val Fortore dal km 64,600 al km 65,800, Gallerie S.Barbato , Macchia Perrillo e Della Gaia.

SS 650 Di Fondo Valle Trigno dal km 13,100 al km 13,600, Galleria S.Onofrio.

SS 650 Di Fondo Valle Trigno dal km 15,500 al km 16,150, Galleria Chiauci.

SS 650 Di Fondo Valle Trigno dal km 17,400 al km 18,850, Galleria Monte Larussa.

SS 709 Tangenziale Di Termoli dal km 4,950 al km 5,650, Galleria Sinarca.

SS 709 Tangenziale Di Termoli dal km 9,950 al km 11,650, Galleria Paradiso.

SS 710 Tangenziale Est Di Campobasso dal km 7,000 al km 7,600, Galleria in corrispondenza innesto con SS 647 dir b , al km 5,500 circa.

SS 748 Di Kalene dal km 5,550 al km 5,950, Galleria Fonte del Lupo.

SS 748 Di Kalene dal km 7,950 al km 9,000, Gallerie Fonticelle, Ripa e Ripa 1.

SS 87 Var. Falcionina dal km 4,350 al km 4,750, Galleria Falcionina.