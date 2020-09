Commercialisti: le misure sul lavoro contenute nei decreti sull’emergenza da Covid-19

ROMA. Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Le misure sul lavoro contenute nei decreti sull’emergenza da Covid-19” che analizza le azioni di contrasto alla crisi occupazionale messe in campo dal Governo per far fronte alla epidemia. Lo studio dei commercialisti racchiude le novità introdotte e i più recenti chiarimenti della prassi amministrativa in materia contenute nei Decreti “Cura Italia” , “Liquidità”, “Rilancio” e “Agosto”.

Dopo un quadro introduttivo, il documento approfondisce il tema in quattro sezioni: Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale, Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori, Disposizioni in materia di sospensione e proroga dei termini di presentazione delle domande di trattamenti previdenziali e assistenziali ed Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali del Decreto “Rilancio” e del Decreto “Agosto”. In questo capitolo tra gli argomenti focalizzati, spazio all’inserimento al lavoro dei care leavers, modifiche all’articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato. Chiude lo studio una sezione dedicata agli schemi riepilogativi dei principali interventi per il sostegno al lavoro.

