«Difendiamo i diritti del Molise», Toma invita a votare No al referendum

CAMPOBASSO. Appello al No da parte del Governatore Donato Toma sul referendum confermativo della riforma costituzionale.

«Domenica e lunedì non si voterà per ridurre o confermare il numero dei parlamentari ma per ridurre o confermare la difesa dei diritti dei territori. Questa è la verità. Lo sapete che con il taglio il Molise diventerebbe una delle regioni meno rappresentate in Parlamento? Chi ideologicamente vi sta chiedendo di votare Sì vi chiede di votare contro il Molise. Con meno rappresentanti dei nostri diritti, quando si tratterà di decidere sul riparto di fondi per creare lavoro e sviluppo, o per migliorare i livelli di assistenza sanitaria e così via, chi avrà la meglio? Le regioni più rappresentate. E noi rischiamo di essere penalizzati. Per questo, per difendere i diritti del Molise e la dignità dei molisani bisogna andare a votare. E votare No.