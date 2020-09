Porfido: trasparenza e correttezza non sono un optional

MONTENERO DI BISACCIA. L'assessore al Bilancio Domenico Porfido intende precisare alcuni argomenti divulgati in queste ore su un manifestino elettorale dal candidato Nicola Palombo, della Lista Montenero che Rinasce, all’interno del quale si comunica alla popolazione che il debito del Comune di Montenero di Bisaccia verso l’Unione dei Comuni del Basso Biferno sarebbe di € 628.375,40.

"Il colpo di genio del consigliere uscente - dichiara l'assessore Porfido - è stato quello indicare che tale debito vi era alla data del 9 settembre 2020.

Fatto sta, che, caro candidato, che l’Unione dei Comuni ti aveva avvisato del fatto che il nostro ente comunale aveva provveduto a versare, il 12 settembre 2020, tutte le rate scadute per la raccolta dei rifiuti fino al dicembre 2019, con un pagamento di € 188.512,62.

Ad oggi le somme non versate all’Unione dei Comuni sono quelle che vanno da gennaio a luglio 2020 e non sono state versate perché, come sai bene anche se fai finta di non sapere e prendi per il naso tutti i monteneresi, le bollette della TARI non sono state inviate ai cittadini che, di fatto, hanno usufruito di una sospensione del tributo avendo noi, Giunta Comunale, ritenuto opportuno posticipare i pagamenti.

Per cui, nella ipotesi dovessi ritrovarti a governare questo ente, sarà tua cura ordinare l’immediato invio delle cartelle della TARI costringendo i cittadini a pagare, altrimenti non potrai versare nulla all’Unione dei Comuni né a chicchessia.

Sarà mia cura formalizzare un accesso agli atti presso l’Unione dei Comuni per le opportune verifiche, essendo certo che tu sai cosa effettivamente è stato pagato, ma mandi in giro notizie false nascondendoti dietro una piccola data infilata nel manifestino.

Per trasparenza allego il mandato di pagamento del Comune di Montenero di Bisaccia".