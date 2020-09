Wi-fi gratis anche a Petacciato

PETACCIATO. Anche l’amministrazione comunale di Petacciato ha avuto finanziamenti con cui coprire il territorio col wi-fi gratis per i residenti. Nel febbraio 2019 Il Comune ha partecipato al click day per la richiesta di finanziamento, risultando tra i primi in classifica. In seguito è stata formalizzata la convenzione tra questo Ente e InfratelItaliaS.p.A. Tre giorni fa sono state installate nel centro cittadino le antenne Wi-Fi per la connessione gratuita ad internet.

Nello specifico le antenne sono state installate: Monumento ai caduti; Casa comunale verso Viale Pietravalle; Casa comunale verso il parchetto giochi di Via dei Tigli; Fontana sul Viale; Piazzetta mercato (antistante Wunder bar); Scuola elementare e media verso Piazza Padre Pio; La connessione è garantita per un raggio massimo 100 metri dall’antenna, salvo presenza di ostacoli e/o impedimenti.

Per connettersi occorre scaricare l’applicazione WIFI.ITALIA.IT disponibile al link https://wifi.italia.it/it/scarica-l-app.html. Installando l’applicazione è possibile connettersi nei luoghi coperti dal segnale in tutta Italia, visionabili al link https://wifi.italia.it/it/il-network.html. Per problemi tecnici, che saranno risolti nei prossimi giorni, le antenne 4, 5 e 6 non sono attive (funzionamento completo entro il 15 ottobre). «Buona navigazione a tutti», l’invito del sindaco Roberto Di Pardo.