"Come una Ginestra", presentazione bis con Dalila Catenaro

TERMOLI. Alle ore 17.30 presso “Le Delizie del Grano”, in via Marconi 49, ha luogo la presentazione del libro "Come una Ginestra", della giovane e pluripremiata scrittrice termolese Dalila Catenaro.

Dopo la presentazione nell'ultimo fine settimana di agosto in sala consiliare, seconda opportunità per far conoscere questo nuovo racconto di Dalila, che ci propone sullo sfondo di una Termoli durante il periodo triste e buio del lockdown le storie di persone comuni e di come hanno affrontato la quarantena forzata.