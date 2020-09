Dietrofront, il Termoli 1920 giocherà a porte chiuse al Cannarsa

TERMOLI. Contrariamente a quanto diffuso in precedenza dalla società giallorossa, non ci saranno tifosi oggi allo stadio Cannarsa. L'autorità di pubblica sicurezza non ha autorizzato l'ingresso, seppur distanziato, di spettatori per il debutto del Termoli 1920 contro l'Ala Fidelis di Alfedena. Match del torneo di Eccellenza che inaugura la stagione, dunque, che verrà giocato a porte chiuse.