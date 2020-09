Cluster Covid a Portocannone, interviene la società sportiva Asd Campomarino

CAMPOMARINO. L'Asd Campomarino comunica "onde evitare speculazioni e notizie false, che uno dei suoi tesserati è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Il ragazzo è asintomatico e già da giorni era stato isolato dal gruppo in attesa dell'esito. In via precauzionale, tutti i tesserati sono stati sottoposti questa mattina ai tamponi e sono in isolamento volontario in attesa dei risultati.

Il primo rinvio dovuto al Covid-19. Il virus si fa sentire anche nel mondo calcistico regionale e finisce per far rinviare la gara di Campomarino tra i padroni di casa dell'Asd Campomarino e la Turris, due delle attese protagoniste della cadetteria regionale con gli ospiti affidati a Rienzo che sono reduci dal passaggio agli ottavi di Coppa Italia con un turno d’anticipo, avendo avuto la meglio sulle due formazioni di Eccellenza del proprio girone (Baranello e Termoli 1920) in prospettiva della sfida del 30 in casa del Guardialfiera. A causare il rinvio la positività di un elemento del Campomarino.

Il giocatore, stando alle prime indiscrezioni raccolte nell’ambiente, sarebbe legato al cluster della casa di riposo di Portocannone. Ora dovrà essere ricostruita la catena epidemiologica intorno al calciatore dei bassomolisani e, di fatto, occorrerà verificare se anche le prossime gare saranno a rischio rinvio. Peraltro, per i tornei regionali, è la prima evenienza e porterà necessariamente ad un restringimento dei protocolli in prospettiva, oltre che a possibili verifiche ed ulteriori attenzioni.