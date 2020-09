Scrutinio veloce a Termoli, il Sì dilaga in tutte le sezioni

TERMOLI. Affiorano a macchia di leopardo i dati relativi allo spoglio sul referendum. Nella sezione 25, quella col minor impatto percentuale in termini di affluenza, 322 i Sì e 59 i No (due schede bianche). Alla sezione 19, 406 i Sì e 82 i No. Al seggio 16, che ha terminato poco dopo le 16, 356 Sì e 58 No. Anche qui una scheda bianca e una nulla. Alla 26, il tendenziale è nell'ordine dell'80% sul Sì. Alla 17 379 Sì e 85 No, con 4 nulle e una bianca. Alla 18, 307 Sì e 75 No, sempre con una nulla e una bianca, quasi una costante. Alla 13 170 Sì e 52 No.