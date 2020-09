Sezioni in cui il Sì stravince con l'85%, referendum bulgaro a Termoli Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Percentuali bulgare a Termoli, con alcuni seggi che hanno avuto il Sì sull'85% addirittura. La bassa affluenza ha evidentemente portato a votare chi fosse davvero convinto della riforma, in questo prospetto provvisorio ci sono 17 sezioni definitive sulle 29 in cui si sono avute urne aperte in città.