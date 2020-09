Di Matteo: «Effettuati i tamponi sulla catena di contatti col quarto positivo a San Martino»

SAN MARTINO IN PENSILIS. «Il Dipartimento di Prevenzione della Asrem in riferimento ai tamponi effettuati nella giornata di sabato ci ha comunicato un altro caso di positività di una nostra concittadina. Si tratta di un familiare della operatrice della Casa di Riposo di Portocannone. Sta bene ed è stata posta in isolamento. È il quarto caso nella nostra comunità. Oggi i sanitari dell’Asrem hanno effettuato i tamponi a familiari e persone che hanno avuto contatti con i soggetti positivi. L’esito dei tamponi effettuati è previsto nell’arco delle prossime 24/48 ore Prego tutti di avere massimo senso di responsabilità e fiducia nelle istituzioni sanitarie». Il sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo, ha aggiornato la situazione epidemiologica in paese.