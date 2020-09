Asfalto bagnato in via Giappone, 42enne rovina a terra con lo scooter

TERMOLI. Incidente in via Giappone, nel tardo pomeriggio di oggi. Un 42enne in sella al proprio scooter nell'attraversare quell'arteria è scivolato sull'asfalto bagnato causato dall'acqua provenuta da un giardino privato. Sul posto è intervenuto il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, oltre alla Polizia municipale adriatica. Il 42enne è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo per accertamenti.