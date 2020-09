Covid-19 a Guglionesi, i tre positivi di Villa Adriatica non hanno avuto contatti coi familiari

GUGLIONESI. Il Sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti, informa la Cittadinanza che, a seguito di riscontro con i referenti sanitari per l’emergenza Covid 19 dell’Asrem, e in particolare con il direttore generale Oreste Florenzano, risultano positive tre persone di Guglionesi ospiti presso la casa di riposo di Portocannone. Dalle prime verifiche effettuate i tre casi positivi di recente non hanno avuto contatti diretti con i familiari di Guglionesi, e pertanto nessuno dei familiari risulta ad oggi positivo.



Nelle prossime ore continuerà il monitoraggio sanitario del cluster degli ospiti della casa di riposo di Portocannone.