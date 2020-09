COLLETORTO. Con fede e devozione la comunità di Colletorto ha rinnovato la festa in onore di San Matteo apostolo ed evangelista. Nella chiesa madre di San Giovanni Battista è stato recitato il santo rosario meditato e il parroco, padre Vincenzo Bencivenga, ha celebrato la santa messa. La funzione è stata animata dal coro parrocchiale diretto da Rino Di Rosa.

Al termine della celebrazione il sacerdote ha benedetto i panini per la distribuzione ai fedeli. In tanti hanno preso parte alla festa anche se non è stato possibile lo svolgimento della processione lungo le vie del paese a causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria. Dagli insegnamenti di San Matteo un invito a testimoniare la fede in Dio e a dare l'esempio nella vita quotidiana come cristiani seguendo la propria vocazione personale come impegno per l'intera comunità.

Un saluto anche per i colletortesi che vivono in ogni parte del mondo.