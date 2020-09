Inchiesta diga di Chiauci, ascoltati per oltre tre ore due testimoni

VASTO. Si è tornati in aula presso il Tribunale di Vasto per l'inchiesta sulla diga di Chiauci. Sono 8 gli indagati accusati a vario titolo per i reati di peculato, abuso di ufficio e appropriazione indebita per indennità di rimborso e spese non dovute. Si tratta di M.F., M.M., N.S., A.S., D.G.S., S.G., B.G., L.B.G.

Nella giornata di oggi sono stati ascoltati per oltre tre ore due testimoni, sono due pubblici ufficiali della Guardia di finanza che hanno eseguito accertamenti sulla diga di Chiauci. Il presidente Bruno Giangiacomo ha rinviato l'udienza al 26 gennaio 2021 alle ore 9.30, in quell'occasione saranno ascoltati altri 5 testimoni dell'accusa.

In aula erano presenti i legali degli indagati: Pierpaolo Andreoni, Antonino Cerella, Rosalba Maselli, Arnaldo Tascione, Giuliano Milia, Consuelo Di Martino, Italo Colaneri, Bora Giovanni e Michele Leale.