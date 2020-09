BOJANO. Passo dopo passo siamo giunti al termine dei cineforum settembrini all’insegna dei nuovi inizi. La scelta del tema “Rinascita: Nuovi Inizi” è avvenuta grazie a quello che il mese di settembre rappresenta per ciascuno. Per lo stesso ciclo, Molise Noblesse e Filitalia Chapter Bojano, sotto la guida di Mina Cappussi, presentano Forrest Gump al Cineforum Umdi Covid Time Place of Ideas, giovedì 24 settembre ore 16.30. Il dibattito sui temi del film seguirà la visione, alle ore 18.30. L’evento si svolgerà presso la sede del quotidiano internazionale UMDI – Un Mondo D’Italiani, p.zza Giovanni Paolo II, località Terre Longhe, Bojano (Cb). Dopo i grandi titoli di questo ciclo, come Joy, I Croods, World Trade Center, i ragazzi del Movimento per La Grande Bellezza optano per un lungometraggio cult della seconda metà degli anni ’90. Al centro del dibattito ci sarà l’esperienza di Forrest Gump, un uomo dotato di uno sviluppo cognitivo inferiore alla norma, che farà parte di un importante pezzo di storia americana. “Essere arrivati alla fine di questo ciclo mensile di appuntamenti ci permette di guardarci dietro e vedere quanta strada abbiamo fatto – racconta Italo, di Molise Noblesse – Aver scelto un tema profondo come “Rinascita: Nuovi Inizi”, ci è stato di grande aiuto nell’accrescere la nostra consapevolezza. Non è mai tardi per azzerare tutto ed iniziare un nuovo percorso, non importa l’età che si ha”. Alla conduzione del dibattito ci saranno Fabiana Carbone e Italo Risi. Ufficio stampa: Sabina Iadarola e Pamela Cioffi. Social Web Manager: Franco Iadarola e Andrea De Marco. Segreteria: Manuela Canzona. Grafica: Ilaria Sabbatino.

“La vita è come una scatola di cioccolatini… Non sai mai quello che ti capita!” – citazione tratta dal film.

Fabiana, ricominciare sempre

“Abbiamo scelto di concludere il mese dedicato al tema “Rinascita: Nuovi Inizi” con Forrest Gump – spiega Fabiana, del Movimento per La Grande Bellezza – Il film è uno dei più importanti della fine del XX secolo. L’idea di proporlo nel rispetto del tema di settembre nasce dal fatto che ci teniamo a dimostrare che, gli ostacoli che la vita ti pone dinanzi, possono anche essere visti come occasioni, opportunità, per reinventarci. Ricominciare è possibile, anche davanti alle difficoltà”.

Forrest Gump

Il film del 1994, diretto da Robert Zemeckis, è interpretato da Tom Hanks, parte fondamentale per l’ottimo riscontro che il lungometraggio ha avuto da parte del pubblico e della critica, dominando gli Oscar del 1995 e vincendo ben 6 statuette. Uscito in Italia il 6 ottobre del 1994, Forrest Gump spazia in trent’anni di storia degli Stati Uniti d’America, grazie al personaggio che prenderà parte ad eventi fondamentali. Il cast è stellare, oltre al già citato Tom Hanks, troviamo: Robin Wright, Gary Sinise, Sally Field, Mykelti Williamson, e molti altri. Il Cineforum Umdi Covid Time torna giovedì 24 settembre alle 16.30. Il dibattito è previsto alle ore 18.30. Nel rispetto della normativa Covid, si raccomanda l’uso di mascherina e gel igienizzante, si richiede e si assicura, inoltre, il distanziamento sociale. L’organizzazione si riserva di limitare il numero di ingressi.

Molise Noblesse

Mina Cappussi, ceo del progetto, parla di Molise Noblesse come una filosofia di vita, “un principio, una linea di pensiero, una condotta. Un credo, una bandiera, una medaglia apposta sul petto di chi torna ad inorgoglirsi della terra dei Padri Sanniti”. Al ritornello de “Il Molise non esiste”, i giovani Molise Noblesse hanno deciso di fare più rumore e farsi conoscere e apprezzare in tutto il mondo.

