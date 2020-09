Tennis, al 3° Open dell’At Campobasso è il momento dei giocatori di serie C

CAMPOBASSO. Tra oggi e domani i migliori otto giocatori di serie D dovranno accaparrarsi i pass disponibili per il tabellone di qualificazione del 3° OPEN “Città di Campobasso”. Soltanto otto, sui cinquantaquattro atleti al via, avranno la possibilità di sfidare i tennisti di terza categoria che attendono nel penultimo tabellone.

La manifestazione dei record (sembrerebbe superata la soglia dei 140 iscritti) è al giro di boa: con i primi due tabelloni quasi ultimati, si entra adesso nel vivo con giocate sopraffine ovvero di livello senz’altro più alto rispetto a quello visto fin’ora. Gli otto fortunati che tra stasera e domani riusciranno a garantirsi l’accesso al tabellone di serie C, dovranno vedersela con atleti del calibro di Vittorio Gianserra (3-3 di Roma), Angelo Nardone (3-5 di Benevento), Mauro Lauriente (3-4 di Castel di Sangro) e Francesco Taccone (3-1 di Avellino) che sarà molto probabilmente testa di serie numero uno di questo penultimo raggruppamento. In gara nella seconda settimana ci saranno anche diversi molisani con classifica di serie C mentre c’èattesa per festeggiare il record dei record che il dottor Lombardi ufficializzerà soltanto sabato sera.

Appena saranno considerate chiuse le iscrizioni dei top players semi-professionisti, potranno essere finalmente confermati i numeri da capogiro che per ora fanno parte solo di indiscrezioni. E’ certo però che al momento i tennisti di serie B che hanno dato conferma a Gianluca De Lucrezia – Direttore do torneo -sono più di trenta mentre quindici o forse venti le donne.