TERMOLI. Il 26 e 27 Settembre, in occasione della Festa dei Nonni, sarà possibile acquistare presso Piazza Monumento a Termoli l’orchidea dell’UNICEF. Ogni orchidea comprata – al costo di quindici euro - si trasformerà in 60 bustine di alimenti terapeutici per i bambini malnutriti.



“Nel mondo, 144 milioni di bambini sotto i 5 anni soffrono di malnutrizione cronica (circa il 21,3% dei bambini sotto i 5 anni a livello globale nel 2019) e 47 milioni di malnutrizione acuta (6,9%) – di cui 14,3 milioni di malnutrizione acuta grave: con l’Orchidea UNICEF quest’anno sosteniamo i programmi di lotta alla malnutrizione infantile; inoltre, a causa della pandemia da COVID-19 i bisogni dei bambini più vulnerabili del mondo sono aumentati”, ha dichiarato Francesco Samengo, Presidente dell’UNICEF Italia.

Con il costo di 15 euro, nello specifico, sarà possibile comprare alimenti terapeutici per 4 bambini. Un gesto ancora più significativo, se considerato il momento storico in cui ci troviamo.

“Siamo tornati in piazza con questo primo grande evento pubblico in era COVID-19; per questo ringrazio i volontari e i comitati provinciali UNICEF perché grazie al loro impegno quest’anno potremo proseguire in sicurezza il nostro prezioso lavoro di solidarietà che ci consentirà di salvare le vite di tanti bambini nel mondo. ”

12.000 saranno i volontari UNICEF presenti in 2.300 piazze in tutta Italia, e attraverso il nostro piccolo contributo sarà possibile fornire un aiuto concreto alla malnutrizione infantile.

Anche presso il nostro capoluogo di regione, precisamente in Piazza Vittorio Emanuele, sarà possibile acquistare le orchidee dell’UNICEF. A Campobasso, inoltre, sulla scia del famoso caffè sospeso, un’idea particolare. Come si legge sulla pagina instagram locale, sarà possibile donare il corrispettivo previsto e successivamente le orchidee sospese saranno regalate ai nonni e alle nonne presenti negli ospedali o nelle residenze per anziani. Un duplice gesto amorevole dunque, che dona la possibilità di sopravvivere ai bambini malnutriti e un sorriso ai nostri nonni.

Sul sito orchidea.unicef.it è possibile visualizzare tutti gli eventi che si svolgeranno nel prossimo fine settimana e le varie piazze italiane in cui potersi recare.