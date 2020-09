Debiti fuori bilancio approdano in Consiglio comunale a Guglionesi

GUGLIONESI. C’è attesa a Guglionesi per il Consiglio comunale convocato per le 15 dalla presidente Barbara Morena. Vi sono all’ordine del giorno numerose proposte, in una sessione di bilancio torrenziale, dove ci sono anche numerosi debiti fuori bilancio da riconoscere.

PROP. N. 31 - Approvazione verbali sedute precedenti del 20 luglio e del 29 luglio 2020

PROP. N. 32 - Addizionale Comunale all' IRPEF anno 2020 - Conferma

PROP. N. 33 - Approvazione aliquota IMU e detrazioni. Anno 2020. Conferma

PROP. N. 34 - Quantità e qualità aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie cedibili nell'anno 2020

PROP. N. 35 - Approvazione elenco aggiornato beni immobili non strumentali all'esercizio di funzioni proprie dell'Ente suscettibili di valorizzazioni o dismissioni.

PROP. N. 36 - Programma triennale 2020-2022. Elenco annuale 2020 dei lavori pubblici, programma biennale 2020-2022 e annuale 2020 degli acquisti di forniture e servizi

PROP. N. 37 - DUP - Documento Unico di programmazione

PROP. N. 38 - Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020- 2022.

PROP. N. 39 - Riconoscimento debito fuori bilancio - sentenza CTP accertamento IMU 2013 - Ditta De Curtis srl . Importo euro 2.272,80

PROP. N. 40 - Riconoscimento debito fuori bilancio - Sentenza Tribunale Campobasso n. 104 del 22.03.2018- creditore Studio Legale Petrunti Petrunti. Importo euro 4.720.00

PROP. N. 41 - Riconoscimento debito fuori bilancio - Sentenza Tribunale Larino n. 55 del 19.02.2019- creditori Tilli Francesco- Ferrara Lucrezia. Importo euro 13.115.00

PROP. N. 42 - Riconoscimento debito fuori bilancio - Sentenza Giudice di Pace di Larino n. 164 anno 2019 creditore Studio Legale D'Agata. Importo euro 5.178,00

PROP. N. 43 - Riconoscimento debito fuori bilancio derivanti da prestazione occasionale effettuata il 31.12.2019 creditorie Lamelza Luigi importo euro 250.00

PROP. N. 44 - Riconoscimento debito fuori bilancio per attività artistica svoltasi in data 31.12.2019 creditore Mastrogiorgio Antonio . importo euro 875.00

PROP. N. 45 - Riconoscimento debito fuori bilancio per prestazione occasionale espletata presso il teatro comunale periodo settembre - dicembre 2019. Creditore Pelusi Rocco

PROP. N. 46 - Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento fattura fpa 2 del 18.02.2020 emessa da NEA.VI.CA. s.r.l. fornitura vitto e alloggio tecnici e relatori evento del 13.12.2019. Creditore: ditta NEA.VI.CA. s.r.l. importo euro 150.00

PROP. N. 47 - Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento fattura fpa 1 del 18.02.2020 emessa da NEA.VI.CA. s.r.l. fornitura vitto e alloggio tecnici e relatori evento del 24.09.2020. Creditore: ditta NEA.VI.CA. s.r.l. importo euro 80.00

PROP. N. 48 - Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento fattura fpa 2 del 02.02.2020 emessa da ditta Locanda Alfieri s.r.l. fornitura pernottamento in data 13.12.2019 artisti Specchia-Briavara. Creditore: ditta Locanda Alfieri . s.r.l. Importo euro 118.00

PROP. N. 49 - Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento fattura fpa 2 del 27.01.2020 emessa da PARSIFAL SNC fornitura rinfresco accoglienza . Creditore: PARSIFAL SNC importo euro 190.00

PROP. N. 50 - Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento fattura fpa 2 del 27.01.2020 emessa da PARSIFAL SNC fornitura cena relatori e tecnici evento del 21.12.2019. Creditore: PARSIFAL SNC importo euro 90.00

PROP. N. 51 - Riconoscimento debito fuori bilancio fattura Fpa 9 Del 30.01.2020 emessa da Ditta Iannaccone Domenico per attività professionale. Importo Euro 1.135,00

PROP. N. 52 - Ratifica GM 76 del 29.07.2020 "Variazione al bilancio es. 2020"

PROP. N. 53 - Ratifica GM 78 del 03.08.2020 "Variazione al bilancio es. 2020"

Le proposte di deliberazione sono state inviate a mezzo posta elettronica quattro giorni prima della seduta consiliare e pertanto non oltre il giorno 20 settembre, comunque sono depositate entro tale date presso l’Ufficio del Segretario Comunale.