ISERNIA. Nel primo pomeriggio di oggi un autotreno mentre percorreva la Strada Statale 650 (Trignina), è andato in fiamme, per fortuna l'autista si è fermato prima di entrare in galleria. Dalla Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Isernia, in rapida successione sono state inviate tre partenze, al fine di spegnere le fiamme che avevano in poco tempo avvolto la motrice e parte del rimorchio. La merce trasportata, merce alimentare, è stata irreparabilmente compromessa. Per gli adempimenti di competenza sul posto presenti anche i Carabinieri, la Polizia Stradale e personale dell'Anas. La Statale è rimasta chiusa solo il tempo strettamente necessario per spegnere l'incendio.