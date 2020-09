TERMOLI. Si intitola “Luna nuova” ed è il libro di Rossana Vaudo che sarà presentato il prossimo 29 settembre presso la sala consiliare del Comune di Termoli che ha fornito il proprio patrocinio. All’evento, che si terrà a partire dalle ore 18 e presentato da Sabrina Barile, interverranno l’assessore alla cultura alla Cultura, Spettacolo, Turismo e Sport Michele Barile, e il dottor Nicola Malorni, Psicologo e Presidente della cooperativa sociale Kairos.

L'incontro si svolgerà nel pieno rispetto delle regole di prevenzione del contagio da Govid-19 in presenza degli organi di stampa e di un ristretto numero di invitati.

Trama del libro:

Ivana si trova di fronte alla decisione più drammatica che abbia mai dovuto prendere: reagire per proteggere se stessa o continuare a tutelare i principi e i valori su cui ha basato la sua vita. Chi è Ivana e perché sia arrivata a questo punto lo svelano gradualmente gli episodi di due storie parallele, che si svolgono a quarantotto anni esatti di distanza e che solo nel finale andranno a ricongiungersi. Una narrazione delicata, che non punta il dito contro presunti colpe-voli, ma che, accostandosi alla sofferenza di figure femminili di generazioni diverse, analizza le differenti interpretazioni dell'amore e del matrimonio, cercando risposte a quelle domande che ogni donna succube di una relazione malata prima o poi si pone e si sente porre. Ne emerge una consapevolezza nuova, un messaggio di fiducia e speranza, perché non è mai tardi per perdonarsi e pro-vare a essere felici.

Per informazioni 3471462730 www.edizionidialoghi.it