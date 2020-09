CAMPOBASSO. Sarà discussa in Consiglio comunale un’interrogazione del capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio, Mario Annuario, sulle criticità riguardanti la mancanza della segnaletica orizzontale nella città di Campobasso.

Per Annuario l’interrogazione parte dal presupposto di come “sia stata evidenziata sul manto stradale del capoluogo molisano l’assenza della segnaletica orizzontale”.

“La presenza delle strisce e scritte sulla carreggiata assicura una garanzia di sicurezza per automobilisti e pedoni”, afferma il consigliere Mario Annuario.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, così, interroga il sindaco e l’assessore alla Mobilità sulle azioni e sui provvedimenti adottati per risolvere queste criticità, da più parti segnalate.

Tra le zone con maggiore necessità di ripristinare la segnaletica orizzontale: via Tiberio, via Sant’Antonio Abate (Fontanavecchia), Via Mazzini all’altezza del Convitto Nazionale Mario Pagano, Viale Manzoni, Via IV Novembre e Via XXIV Maggio.