LARINO. L’amministrazione comunale di Larino, per ragioni igieniche, sanitarie nonché di decoro, intende provvedere periodicamente alla pulizia delle strade e delle piazze del Centro Storico e di Pian San Leonardo. Per l’espletamento di detto servizio è necessario che nelle aree di volta in volta interessate dai lavori di pulizia non vi siano in sosta veicoli che potrebbero inibire il passaggio delle macchine operatrici ed impedire un’adeguata pulizia delle strade.

Ha disposto il divieto di sosta, dalle ore 8 e fino alla fine dei lavori nelle seguenti arterie comunali seguendo questo calendario: ieri mattina in tutta via Mazzini; martedì 29 settembre 2020 in tutto il parcheggio centro storico; mercoledì 30 settembre 2020 in via Circonvallazione e Via dei Giardini; giovedì 1°ottobre in via Marra; mercoledì 7 ottobre 2020 in Viale Giulio Cesare;venerdì 9 ottobre 2020 in via Opplaco; martedì 13 Ottobre 2020, in via Jovine. Si invitano, dunque, i cittadini al rispetto del suddetto divieto.